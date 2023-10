Vlaanderen stelt alternatieve versie van Canon voor: “Specifiek voor laaggeletterden"

In Vilvoorde is een nieuwe versie van de Canon van Vlaanderen voorgesteld. Die is specifiek voor laaggeletterden. De Canoncommissie werkte samen met het centrum voor duidelijke taal ‘Wablieft’ om alle vensters van de Canon te herformuleren in eenvoudig Nederlands. Er is nu ook een audioversie beschikbaar die ideaal is voor blinden en slechtzienden.