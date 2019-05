Vlaanderen wil Rubenskasteel kopen

Vlaanderen heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van het Steen in Elewijt, bij Zemst. Het wil het zogenaamde Rubenskasteel kopen als onderdeel om de Vlaamse Meesters in ere te herstellen en internationaal uit te spelen als toeristische troef.

De geschiedenis van het Steen in Elewijt gaat terug tot de 11de eeuw. In 1635 kocht Peter Paul Rubens het kasteel en renoveerde het volledig. Tot aan zijn dood in 1640 woonde hij de schilder er samen met zijn vrouw Hélène Fourment en schilderde er heel wat beroemde landschappen.

“We willen dit Vlaamse erfgoed in Vlaamse handen houden en het een nieuwe toekomst geven. Het Rubenskasteel is de gedroomde locatie voor een toeristische beleving rond de laatste levensjaren van deze wereldberoemde Vlaamse Meester en zijn muze Hélène Fourment,” zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.

Het Steen is vandaag in privébezit, maar staat al zo'n vier jaar te koop. De vraagprijs bedroeg in het begin zo'n 4 miljoen euro. De aankoop zou nu gebeuren via Toerisme Vlaanderen, maar voor de exploitatie zal gezocht worden naar private partners. De Vlaamse regering denkt niet aan een museum over Rubens, maar eerder een hotel.