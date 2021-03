Vlaanderen wil terreurslachtoffers extra ondersteunen in aanloop naar proces

Vorige week werden de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek herdacht. In de rand van de herdenking getuigden slachtoffers dat ze ook na vijf jaar teleurgesteld zijn in de steun die ze krijgen van de overheid. In aanloop naar het proces, dat moet starten in september 2022, belooft Vlaanderen extra inspanningen. Het proces zal in totaal ongeveer negen maanden duren.

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) wil tijdelijke justitieassistenten aanwerven die de slachtoffers voor, tijdens en na het proces bijstaan. Het gaat dan over het verschaffen van informatie over het proces en de verschillende procedures, de rechten van de slachtoffers, de schadevergoeding, financiële hulp, enzovoort. Er wordt geschat dat daarvoor een veertigtal assistenten nodig zijn. Demir wil daarom tijdelijk extra mankracht aanwerven.

Verder zullen er info-webinars voorzien worden en pleit de minister voor een aparte zaal voor slachtoffers tijdens het proces. Ook wil ze de nodige infrastructuur zodat justitieassistenten buitenlandse slachtoffers digitaal kunnen bijstaan. Daarnaast worden ook twee werkgroepen opgestart. Eén daarvan moet de aanpak van de Vlaamse justitiehuizen afstemmen op die van de Franstalige en het federale parket.