Vlabinvest investeerde vorig jaar 1 miljoen euro in zorgaanbod Vlaams-Brabant

Vlabinvest steunde in 2021 voor iets meer dan 1 miljoen euro in de nieuwbouwplannen, renovaties en grondaankopen van 15 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties. Met deze steun steeg het zorgaanbod met 118 plaatsen, waaronder extra plaatsen voor jongerenwelzijn, kinderopvang en dagopvang voor personen met een handicap.

De renovatie van het pand van CAW in Vilvoorde, de nieuwbouw van kinderdagverblijf Lentetuiltje in Meise en de aankoop van twee jongerenstudio’s door Stichting Vosberg in Wezembeek-Oppem. Het zijn maar enkele voorbeelden van investeringen van Vlabinvest vorig jaar. In totaal investeerde het 1,05 miljoen euro in het zorgaanbod in onze provincie. Het gaat voornamelijk om kleine initiatieven of bestaande organisaties die hun aanbod willen verbeteren of uitbreiden.

“Met deze steun helpt de provincie mee aan het wegwerken van de historische zorgachterstand in Vlaams-Brabant”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Vooral de sectoren personen met een handicap, jongerenwelzijn een geestelijke gezondheidszorg kennen een grote achterstand in Vlaams-Brabant. De grootste achterstand bevindt zich echter in de Vlaamse Rand voor zowat elke sector. We hopen het komende jaar dan ook meer dossiers te ontvangen uit deze regio.”