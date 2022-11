Vlezenbekenaar levert opnieuw kerstboom op Brusselse Grote Markt

In Brussel is vanmorgen in alle vroegte de eindejaarsperiode ingeluid met de aankomst van de kerstboom op de Grote Markt. Volgende week vrijdag begint daar de 22ste editie van Winterpret.

Dit jaar gaat het om een Nordmann-kerstboom van 40 jaar oud en zo'n 5 à 6 ton zwaar. Tot gisteren stond de boom in de tuin van een woning in Duitstalig België. Boomkweker Pierre Demesmaeker uit Vlezenbeek, die grote sparren levert aan steden en gemeenten, vond de boom daar. “Het is perfectie nabij”, klinkt het trots bij de man. “Alleen moeten de takken aan de kant waarop hij gelegen heeft bij het transport nog wat opengaan. Binnen een dag of twee zal hij helemaal perfect staan.”