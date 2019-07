VOC Malderen: "Aantal binnengebrachte dieren opvallend gestegen"

Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Malderen merkt een opvallende stijging in het aantal dieren dat het opvangt. "Normaal vangen we jaarlijks 5.500 dieren op. In het eerste half jaar zijn er dat nu al meer dan 4.300", meldt het opvangcentrum. Vooral het aantal noodlijdende egels is sterk toegenomen.

Als de tendens zich doorzet zal het centrum de kaap van 6.000 opgevangen dieren makkelijk overschrijden. Ongeveer 7 op de 10 van hen worden na verzorging en revalidatie opnieuw vrijgelaten in de natuur. "Een reden voor de stijging is niet 100% duidelijk. Feit is dat het handenvol geld kost, terwijl we geen eurocent meer ontvangen van de overheid", meldt VOC Malderen.

Vooral het aantal binnengebrachte egels is de voorbije weken enorm gestegen. "Door de lange droogte vinden ze geen water, geen wormen en geen naaktslakken. Mensen kunnen de egels helpen door een schaaltje water en potje droge kattenbrokken in de tuin te zetten. Zo help je de egel overleven", aldus het opvangcentrum.

Ondanks dat het opvangcentrum het bijzonder druk heeft vraagt het toch om noodlijdende dieren niet zelf te verzorgen, maar binnen te brengen. "Het internet is geen goede raadgever. Verzwakte dieren hebben vaak gespecialiseerde hulp nodig. De meesten zijn trouwens door de wet beschermd en mogen dan ook niet als huisdier gehouden worden", besluit het opvangcentrum.