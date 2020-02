Voedselbank voor Brabant en Brussel opent nieuw verdeelcentrum

Meer dan 4.000 ton voeding verdeelde de Voedselbank vorig jaar in Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant. In totaal hielp het daarmee 26.000 mensen. "Dat is zes procent meer dan in 2018. Ons sociaal systeem mag nog zo goed zijn, er zijn nog altijd mensen die door de mazen van het net vallen", zegt Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie voor Voedselbanken.

Een dertigtal vrijwilligers staan in het nieuwe centrum in Neder-Over-Heembeek in voor de voedselverdeling. Het centrum telt 2.200 vierkante meter opslagruimte. Dat is drie keer zo veel als het oude centrum in Anderlecht. Maar de voedselbanken maken zich zorgen over hun toekomst. Door Europese hervormingen dreigt vanaf 2021 het budget voor voedselhulp drastisch te verminderen.

"We vragen de overheden om de voedselhulp die aangekocht wordt op hetzelfde peil te houden", luidt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken, de alarmbel. "Wij zullen het aanvullen met voedsel dat we ophalen bij grootwarenhuizen. Op die manier kunnen we een eenwichting voedselkpakket aanbieden aan mensen die het nodig hebben."