Voetbalsupporters zaten urenlang in stadion: “Er hing een vreemde sfeer”

Er heerste verslagenheid in het Koning Boudewijnstadion toen het nieuws van de aanslag op Zweedse voetbalsupporters binnensijpelde. Supporters moesten twee uur in het stadion blijven voor ze geëvacueerd werden. “Er hing een vreemde sfeer in het stadion. Supporters zongen om het wat gezellig te houden, maar met het besef dat twee supporters gedood waren en er echt wel dreiging was”, zegt Andries Vanhoof.

Als Andries Vanhoof uit Kampenhout op zijn smartphone wil kijken naar de opstelling van de Rode Duivels, leest hij het nieuws van de aanslag enkele kilometers verderop in de hoofdstad. “Ik dacht meteen aan wat er in 2015 is gebeurd tijdens de aanslagen in Parijs. Toen was het Stade de France ook één van de doelwitten van de terroristen”, zegt Andries. “Onveilig heb ik mij niet gevoeld. Ik denk dat we in de meest versterkte burcht van Brussel zaten. We hebben twee uur gewacht in het stadion, maar daar heb ik alle begrip voor. Ik zou niet de persoon willen geweest zijn die de beslissing moest nemen. 30.000 mensen op straat laten terwijl er iemand rondloopt die het op supporters gemunt heeft, het is een grote verantwoordelijkheid die je dan op je neemt.”

Kenny Haegeman uit Kapelle-op-den-Bos was ook in het stadion. “We zijn beginnen zingen om de Zweedse supporters een hart onder de riem te steken. Het was een heel dubbel gevoel. Enerzijds zit je heel veilig in het stadion, maar dan druppelen er geruchten binnen van wapens die aan het stadion worden gevonden en de daders mogelijk verkleed waren als Belgische supporters. Dan denk je wel: wat als hier nu iets gebeurt?”, aldus Kenny. “De ontruiming van het stadion is heel rustig en vlot verlopen. Alles werd heel duidelijk gecommuniceerd. De gebeurtenissen van gisteren gaan mij alvast niet tegenhouden om nog naar het stadion te gaan. De veiligheidsmaatregelen zijn altijd streng bij voetbalwedstrijden, maar je kan niets uitsluiten. Dat is gisteren nog maar eens gebleken.”