VOKA en ondernemers zijn problemen in industriepark Londerzeel beu

De toestand van het Londerzeels industriepark laat te wensen over. Hoewel het gemeentebestuur pleitte voor een opwaardering van het industriepark, ondernam het volgens VOKA en de ondernemers nog maar weinig actie. "Het gemeentebestuur moet haar verantwoordelijkheid naar onderhoud nakomen. Nu gaat de situatie van kwaad naar erger en blijft het bedrijventerrein verloederen”, zegt Chris Bergmans, algemeen voorzitter van OGL.

Volgens VOKA is de opwaardering belangrijk omdat Londerzeel een economisch knooppunt is. “Maar in de huidige omstandigheden is het voor ondernemers onmogelijk om efficiënt te werken. We willen dan ook onderzoeken hoe we de zone kunnen herontwikkelen”, zegt Eric De Pessemier van VOKA. “Zo hopen we in Londerzeel aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden aan te bieden aan nieuwe bedrijven en de situatie te verbeteren voor aanwezige bedrijven.”

VOKA en OGL verwijten de gemeente Londerzeel passief op te treden. Burgemeester Conny Moons erkent dat er jarenlang weinig tot niets gebeurde, maar zegt dat het huidige bestuur wel begaan is met het industriepark. Londerzeel werkt aan een globale aanpak omdat er heel wat aangepakt moet worden. Het diende daarvoor in november een subsidiedossier in.