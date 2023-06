Voka geeft positief advies voor herinrichting van Ring rond Brussel

Voka Vlaams-Brabant geeft een positief advies voor de geplande herinrichting van de Brusselse Ring. Volgens het ondernemersnetwerk is de herinrichting nodig voor een betere mobiliteit in en buiten onze regio.

Het openbaar onderzoek naar de herinrichting van de Ring rond Brussel loopt op z’n laatste benen. Twee maanden lang hadden inwoners en belanghebbenden de tijd om zich uit te spreken over de plannen. Voka Vlaams-Brabant geeft alvast een positief advies. Volgens Voka moeten bedrijven in de noordrand in de nabije toekomst beter bereikbaar zijn, zodat de economische schade door de verzadiging op de Ring rond Brussel kan beperkt worden.

"Wij vinden het een zeer evenwichtig voorstel om de mobiliteitsproblematiek hier in de regio op te lossen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant. “Eindelijk komt er schot in de zaak, er is ook een aanzienlijke investering van bijna een miljard euro in alternatieve verkeersmodi en tot slot ook een anzienlijke ontharding in de kern van het land."

Verder roept Voka de Brusselse regering op om het voorstel zo snel mogelijk goed te keuren, zodat de werken snel kunnen beginnen.