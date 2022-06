VOKA stimuleert duurzaamheid in bedrijven met uitreiken charter

Een dertigtal Vlaams-Brabantse ondernemingen zijn door VOKA – Kamer van Koophandel beloond met een charter voor hun inspanningen om duurzaam te ondernemen. Komatsu is één van hen. De producent van bouwmachines schenkt in het Europese hoofdkwartier in Vilvoorde heel wat aandacht aan mens en milieu.

Het VDCO-charter van VOKA beloont de inspanningen die bedrijven leveren op het vlak van mens en milieu. “Het charter is eigenlijk een begeleidingstraject dat we aanbieden om duurzaamheid te verankeren in organisaties en om de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN te vertalen naar concrete acties in bedrijven,” licht Sophie Dings van VOKA toe.

“Het is zowat de kers op de taart,” vindt Evi Reynaert van Komatsu Vilvoorde. “Met heel wat zaken waren we onbewust al bezig en nu is dat voor VOKA wat in de verf gezet en zijn we ons er ook bewuster van geworden.”

Zo maakt Komatsu werk van zonnepanelen op het dak en ergonomie voor de werknemers. Maar er is ook een bijenhotel, groen op de parking en laadpalen voor elektrische voertuigen. “En bij de bouw van ons nieuwe magazijn vonden we ook duurzamenoplossingen,” aldus Evi Reynaerts. “Zo werken we met warmtepompen, LED-verlichting en lichtkoepels die op termijn het licht moeten opvangen.”