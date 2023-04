Voka Vlaams-Brabant lanceert Cybersecurity Roadshow

“Cyberaanvallen treffen bijna één op de acht Vlaamse bedrijven. 95% van de cyberaanvallen dringt via een medewerker het bedrijf binnen”, schetst Helena Polfliet van Voka KvK Vlaams-Brabant. “Het is dus noodzakelijk voor bedrijven om bewuster om te gaan met cyberbedreigingen en de nodige tips & tricks onder de knie te krijgen.”

Voka trekt daarom met een technologische cybersecuritytournee door de provincie. Cybertrucks houden halt bij verschillende bedrijven. “Bedrijven leggen met teams van maximaal 8 personen een parcours af door 3 trucks”, legt Polfliet uit. “Een escape truck waarin verschillende onderwerpen speels en interactief aan bod komen, een bezoek aan de ethical hacker of cybersecurity coach en een heuse netwerk-truck om ervaringen in uit te wisselen." Vanochtend werd in Zellik de aftrap gegeven van de Roadshow in Zellik. Een reportage zie je vanavond in ons nieuws.