Volgende week starten werken aan Woluwelaan

Na de herinrichting van de Woluwelaan wordt het verkeersknooppunt in Machelen dat al is aangelegd, volledig in gebruik genomen. Vanaf 2023 zal het verkeer vlotter kunnen wisselen tussen de ring rond Brussel, de Woluwelaan en de snelweg E19. De afrit 5 gaat vanaf volgende week definitief dicht. “Om de Woluwelaan vanaf de ring rond Brussel te kunnen bereiken, is er een omleiding uitgestippeld. Die loopt via de snelweg E19 richting Antwerpen en afrit 12 Vilvoorde-Luchthavenlaan. Door rechtsaf te slaan aan afrit 12, kunnen automobilisten via de Haachtsesteenweg richting Woluwelaan of Diegem rijden”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Wanneer ze links afslaan, kunnen ze via rotonde De Vuist Machelen of Vilvoorde bereiken.”

Tijdens de werken kan het doorgaand verkeer via versmalde rijstroken, één per rijrichting, langs de werfzone rijden. Ook de middenberm werd al op enkele plaatsen onderbroken voor de aanleg van doorsteken.