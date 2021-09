Volwaardige 33ste editie van Open Monumentendag

Vandaag vindt in heel Vlaanderen de 33 ste editie van Open Monumentendag plaats. Met in het totaal 717 activiteiten op meer dan 400 erfgoedplekken is deze editie te vergelijken met de edities in pre-coronatijden. Ook in onze regio is er heel wat te doen.

Het volledige programma van Open Monumentendag vind je hier. Voor een aantal activiteiten moet je reserveren, maar heel wat evenementen zijn ook vrij toegankelijk. Dit is alvast een greep uit het aanbod:

In heel wat gemeenten wordt Open Monumentendag ingeluid met het nummer ‘Alle Kleuren’ van K3 dat door heel wat kerktorens schalt. In onze regio is dat het geval in Steenokkerzeel. Daar zal het lied, dat uit een lijst van muzieknummers gekozen werd door het grote publiek, om 10 uur schallen vanuit de toren van de Sint-Rumolduskerk.

In Grimbergen wordt De Motte in Borcht uitzonderlijk opengesteld voor publiek. De hele dag zijn er gegidste rondleidingen die je kan combineren met een wandeling door de Borcht. Ook het MOT houdt er een opendeurdag.

In Overijse is er onder meer een bierwandeling die aantoont dat de druivengemeente een parel van de Belgische biercultuur is. Je kan er oude brouwerijen bezoeken met een gids en de geschiedenis ervan ontdekken. Ook kan je in Overijse kennis maken met het ambacht van serrist. Daarvoor moet je in het bezoekerscentrum Dr!f zijn. Een overzichtstentoonstelling van de Heemkundige Kring blikt terug op de rol die de gemeente speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In Galmaarden kan je naar de Heetveldemolen. Je maakt er kennis met de geschiedenis van de molen, het belang van het graan, bakovens en de rol die rivier de Mark daarbij speelde.

Foto: Brouwerskar Paul Depage in Overijse