Volwassenenonderwijs luidt alarmbel: "Minder inschrijvingen door onduidelijkheid over maatregelen"

Het volwassenenonderwijs wil zo snel mogelijk duidelijkheid over welke maatregelen er komend schooljaar zullen gelden. Crescendo CVO in Halle hoopt dat ze weer voor de volle 100 procent contactonderwijs zullen mogen geven. Maar op dit moment is er enkel een kader voor het lager en het middelbaar onderwijs. Daardoor wachten veel mensen met hun inschrijving.

Bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Halle loopt het ene telefoontje na het andere binnen. Meestal gaat het om potentiële studenten met twee prangende vragen: of iedereen de lessen weer op de campus zal kunnen volgen, en zo ja, of dat dan mét mondmasker is of niet. Maar daar kunnen ze bij het CVO voorlopig niet echt op antwoorden. “We hebben inderdaad nog niet veel nieuws gekregen, en dat is spijtig. Het lijkt alsof het volwassenenonderwijs vergeten wordt”, zegt Els Berlanger, adjunct-directeur van Crescendo CVO. Als de afstandsregels en mondmaskerplicht nog veranderen, dan weten ze dat het liefst nù. Want ook in het volwassenenonderwijs staat het nieuwe jaar voor de deur, en de onzekerheid voelen ze aan het aantal inschrijvingen, en dus in de portefeuille. “Mensen wachten af”, zegt Els Berlanger. “Omdat ze niet weten hoe de lessen zullen verlopen.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.