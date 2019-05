Vooral Pajottenland neemt ruk naar rechts

Vlaams Belang groeit in onze regio minder dan in de rest van Vlaanderen, maar met een winst van 9% is de partij ook in Vlaams-Brabant dé winnaar van de verkiezingen. Vooral in de landelijke gemeenten in het Pajottenland gaat Vlaams Belang er sterk op vooruit.

Uit de officiële verkiezingsuitslagen van de FOD Binnenlandse Zaken blijkt in alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde Vlaams Belang beter scoort dan vijf jaar geleden, zowel op de Kamerlijst als de lijst voor het Vlaams Parlement. Er zijn wel duidelijke regionale verschillen.

Het zijn vooral de landelijke gemeenten in Halle-Vilvoorde die naar rechts oprukken. In Liedekerke werd het meest op Vlaams Belang gestemd. Daarna volgen Galmaarden, Roosdaal en Affligem. In die vier gemeenten zette 1 op de 5 kiezers een bolletje achter Vlaams Belang.

Niet toevallig grenzen die vier gemeenten aan het zuidelijke deel van Oost-Vlaanderen, waar Vlaams Belang bijzonder sterk staat. Maar ook in Gooik, Ternat, Bever en Lennik haalt de partij ruim 15% van de stemmen.

Ook in de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Opwijk scoort Vlaams Belang goed. Die gemeenten zijn vergelijkbaar met het Pajottenland. Groen, rustig en grenzend aan Oost-Vlaanderen.

In de faciliteitengemeenten en verstedelijkte gebieden groeit de partij zoals verwacht minder goed. Ook in de Druivenstreek is de winst van Vlaams Belang opvallend klein. In Overijse als Hoeilaart is Open VLD de grootste partij.