Voorbeschouwing: Pepingen-Halle ontvangt in derde amateurklasse Melsele

Zondag ontvangt voetbalclub Pepingen-Halle in de derde amateurklasse A Melsele. Jawel, in de derde klasse en niet in de tweede, ook al was dat eigenlijk de bedoeling. De Voetbalbond besliste er echter anders over.

Ze horen het niet graag bij Pepingen-Halle, derde amateurklasse. Maar het is de harde realiteit. Na de sportieve redding beslisten het faillissement van Lierse en een vreemde kronkel in het bondsreglement dat de Pajotten een reeks lager moeten aantreden. Een zure degradatie, maar gelukkig wel verteerd, zegt trainer Jean-Louis Meynaert: “Op bepaalde momenten moet je de knop omdraaien en doorgaan.”

Dat doet Pepingen-Halle met een redelijk gewijzigde en verjongde kern. Maar liefst veertien spelers in de kern zijn 21 jaar of jonger. Daarmee wil de club een nieuw DNA uitstralen. Toch rekent de club ook op routiniers zoals Menco Deryck, die terug is. Hij gelooft in het nieuwe Pepingen-Halle: “Er zit veel potentieel in deze streek, dus ik denk dat het ook een club is die kan doorgroeien en alsnog een plaats kan bemachtigen in de tweede amateurklasse.”

Winst

Eén ding is duidelijk: Pepingen-Halle gaat ervoor zondag. Meynaert: “Ik zou met niets anders tevreden zijn dan met winst. In de eerste wedstrijden zal het misschien iets moeilijker gaan, maar schrijf maar op: over tien wedstrijden staan we er.”

