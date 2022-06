Voormalig klooster in Kraainem opent deuren voor Oekraïense vluchtelingen

Sinds begin deze maand kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht in een opvangcentrum in het voormalige klooster van de zusters van de Visitatie in het hartje Kraainem. 60 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zullen er enkele maanden kunnen verblijven. Het beheer en het onthaal worden verzorgd door drie vaste personeelsleden en een honderdtal vrijwilligers.

Vier maanden na de oorlog in Oekraïne vangt ons land nog altijd duizenden vluchtelingen op. Velen van hen verblijven in gastgezinnen, maar onder meer de gemeenten Kraainem en Zaventem riepen vorige week op voor een duurzamere opvang. “Dit is een voorbeeld van waar we naartoe moeten met de opvang van vluchtelingen. Vlaams-Brabant heeft de opdracht gekregen om 5.240 opvangplaatsen te voorzien. Dat aantal hebben we, maar veel opvanggezinnen zeggen dat die opvang vaak niet meer past in bijvoorbeeld vakantieplannen. We moeten nu niet naar meer plaatsen zoeken, maar plaatsen waar vluchtelingen langer kunnen verblijven”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Het opvangcentrum in Kraainem is daar een goed voorbeeld van volgens Spooren. Drie vaste personeelsleden zullen er bijgestaan worden door een honderdtal vrijwilligers. In het opvangcentrum wordt ook administratieve en medische ondersteuning geboden. De privé-eigenaar van het klooster stelt de gebouwen gratis ter beschikking , de Orde van Malta België neemt het initiatief voor de opvang. De werking wordt gefinancierd door de Maltesers met de steun van verschillende partners waaronder de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Kraainem en Zaventem.

“Zonder de hulp van de vrijwilligers zou dit nooit lukken, dus ik ben hen zeer dankbaar”, zegt burgemeester van Kraainem Bertrand Waucquez. “Dit is een mooi alternatief voor de opvang bij mensen thuis. Vluchtelingen kunnen hier enkele maanden verblijven. Als ze na een bepaalde periode terug bij een gastgezin terechtkunnen, moet dat kunnen. Maar dit opvangcentrum tegemoet aan de vraag van de gemeentebesturen om de druk op individuele opvanggezinnen in de buurt wat te verlichten.”