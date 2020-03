Voormalig schepen installeert mini-bib met strips aan brievenbus

Voormalig Londerzeels schepen Gerda Verhulst (N-VA) heeft een origineel concept gelanceerd nu de bibliotheken gesloten. “Onder het motto ‘doorbreek de corona-verveling’ heb ik een uitleendienst geïnstalleerd aan onze brievenbus. Momenteel is de box met Suske &Wiske-strips gevuld. We bekijken het van dag tot dag en vullen aan indien nodig”, zegt Verhulst.

Volgens Verhulst is een en ander ook veilig wat besmettingsgevaar betreft, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. “Ik heb gebeld met de Infolijn van de overheid inzake corona besmetting. Er is geen probleem om boeken te komen ontlenen. Laat ze voor alle veiligheid wel 24 uurapart liggen vooraleer ermee aan de slag te gaan. En voor de rest neemt iedereen, groot en klein, dezelfde voorzorgsmaatregelen zoals bij het bezoeken van supermarkten. Ook daar worden pakjes, doosjes,... door jan en alleman vastgenomen en heel dikwijls terug in het rek gezet.”