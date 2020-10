Voormalige gemeentesecretaris Kampenhout veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag

De voormalige gemeentesecretaris van Kampenhout is veroordeeld tot een geldboete van 40.000 euro voor feiten van ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. De helft van de boete is wel met uitstel. De man, die op het moment van de feiten ook voorzitter was van de CD&V-afdeling in Lennik, kreeg de geldboete omdat hij ongepaste berichten had gestuurd naar verschillende vrouwelijke personeelsleden.