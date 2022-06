Voorontwerp Rondweg Asse voorgesteld aan inwoners

In Asse kunnen inwoners vandaag het voorontwerp van de Rondweg gaan bekijken. Die weg moet het vele verkeer uit het dorpscentrum weghouden. Het ontwerp van de ringweg werd verder verfijnd en vandaag getoond tijdens een infomarkt. Inwoners kunnen er ook mee nadenken over de invulling van de ruimte rondom het tracé.

Vandaag kreunt Asse onder de passage van 24.000 voertuigen per dag door het dorpscentrum. Plannen voor een ringweg liggen al meer dan tien jaar op tafel, maar pas enkele jaren geleden werd het tracé van die ringweg bepaald. “Sinds de infomarkt in 2019 is de Rondweg verder verfijnd. Hoe de rondweg en de kruispunten eruit zullen zien, ligt nu grotendeels vast”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar de weg schept ook kansen voor de ruimte rond het tracé. Vanuit verschillende invalshoeken willen we samen met de Assenaren nadenken over die invulling. We willen ook peilen naar bezorgdheden en verwachtingen van de omwonenden.”

Daarom wordt in CC Asse vandaag opnieuw een infomarkt gehouden. Het ontwerp van de Rondweg moet volgend jaar klaar zijn. Dan vindt er opnieuw een infomarkt en een openbaar onderzoek plaats.