Voortaan kan je je ook bij apotheek laten testen

Vanaf vandaag kan je in zo'n 1.000 apotheken in ons land een snelle antigeentest laten afnemen. Dat verlicht de werklast van de testcentra, huisartsen en laboratoria. Heel wat reizigers willen zich namelijk laten testen voor ze op vakantie vertrekken.

De afname van snelle antigeentesten moet de testcapaciteit vergroten. "Als elk van de minstens 1.000 deelnemende apothekers 10 testen per dag afneemt, dan vergroten we de totale testcapaciteit met 10.000 per dag", zegt Koen Straetmans, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond. "Mede dankzij de apothekers zullen mensen deze zomer van veel vrijheid kunnen genieten. Net door het aanbieden van een sneltest zullen we veel reizigers en festivalgangers stress besparen, doordat we hen een snel resultaat bezorgen op een kwaliteitsvolle manier.”

Bedoeling is de testcentra, huisartsen en laboratoria de komende maanden niet te laten overspoelen door testaanvragen van mensen zonder COVID-symptomen​. De apothekers beslissen zelf of zij sneltesten afnemen of niet. Een antigeentest kost tussen de 25 en 30 euro en wordt niet terugbetaald. De apothekers die de door de overheid goedgekeurde antigeentesten afnemen in de apotheek hebben hiervoor een specifieke opleiding achter de rug en beschikken over een geschikte ruimte. Het testresultaat wordt direct geregistreerd, bij een positief resultaat wordt contact tracing opgestart.