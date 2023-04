Vooruit-gemeenteraadslid Dilbeek zetelt voort als onafhankelijke

Gemeenteraadslid Rachid El Hajui (Vooruit) zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad van Dilbeek. Vooruit verliest daardoor het enige lid in de raad. El Hajui zegt zich niet te kunnen vinden in het samengaan van Vooruit en een resem andere partijen in de nieuwe politieke partij Denk Dilbeek.

In december maakten oppositiepartijen cd&v, DNA!, Groen en Vooruit bekend dat ze samen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 trekken. Ze doen dat als Denk Dilbeek, een nieuwe politieke partij waarin de Dilbekenaar centraal staat.

Vooruit-gemeenteraadslid Rachid El Hajui kan zich niet vinden in de nieuwe partij. Hij zetelt nu als onafhankelijke in de gemeenteraad. “Ik overweeg nog of ik me bij een andere partij zal aansluiten,” laat hij optekenen in Het Nieuwsblad. De rest van de lokale afdeling van Vooruit blijft wel achter Denk Dilbeek staan.