Vooruitblik: 'Sporting Kampenhout moet zich zondag veilig stellen'

In de derde amateurklasse ontvangt Sporting Kampenhout zondag Wetteren, de nummer twee. Kampenhout is na een 5 op 24 in het sukkelstraatje beland en staat nu twaalfde met 25 punten. Nog twee punten minder en het team belandt op een degradatieplaats. Er moet dus dringend iets gebeuren.

Al een heel seizoen lang kampeert Kampenhout rond de twaalfde plaats. Met drie rechtstreekse degradanten en én ploeg de de eindronde speelt, bengelt de ploeg net boven de gevarenzone. “Toch focussen we nog niet op degraderen,” aldus speler Kwinten Van den Broeck. “We staan nu nog op een plaats waar we niet degraderen, en dat moeten we vasthouden.”

Van den Broeck beseft dat de penibele situatie van Kampenhout te wijten is aan de ploeg zelf. “We verdedigen wel goed, maar de kansen die we krijgen maken we niet voldoende af.”

Trainer David Pannis verwacht alvast een scherp Kampenhout zondag: “onze eerste doelstelling is om ons veilig te stellen. Er zijn nog vijf wedstrijden, waarvan drie thuiswedstrijden. Met zeven à acht punten zijn we gered, maar laat ons beginnen met zondag drie punten te halen.”

Een verslag van de wedstrijd tegen Wetteren zie je zondag in RINGtv Sport.