Vrachtwagens testen nieuwe Zuidbrug in Halle

Het was een bijzonder zicht gisteren op de nieuwe Zuidbrug in Halle. 20 vrachtwagens namen de hele brug in. “De werken aan de Zuidbrug zijn volop aan de gang”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “20 vrachtwagens hebben de nieuwe brug getest door hun gewicht in verschillende opstellingen over de brug heen te verdelen.” De Zuidbrug legt voor auto’s, fietsers en voetgangers de verbinding over het kanaal en de spoorlijnen en moet het kanaal toegankelijker maken voor binnenschepen. Het hele project zou klaar zijn in 2023.

Foto: Vlaamse Waterweg