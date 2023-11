Vriendenbanken in acht Gooikse scholen

In acht Gooikse scholen staan vanaf nu 'vriendenbanken' en dat in alle kleuren van de regenboog. Daarmee wil het gemeentebestuur kinderen bewust maken van waarden zoals positieve aandacht en respect voor elkaar. In Basisschool De Oester werd de bank vanmiddag plechtig 'ingezeten'.

Kinderen worden deze dagen vanuit de media overspoeld met negatieve berichtgeving. De kleurrijke banken moeten daarop een antwoord bieden. Christa Dermez, schepen van Onderwijs in Gooik: “We willen de kinderen bijbrengen dat er nog veel mooie dingen zijn als we mekaar beter leren verdragen, mekaar respecteren, elkaar accepteren zoals we zijn. De school is de beste plaats om dat te leren.” lezen.

De kinderen van De Oester in Gooik zien de banken alvast als de ideale plek om een ruzie uit te praten.

Een verslag in ons nieuws.