De vrijheidskonvooien zijn op weg naar Brussel. Ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe heeft de politie de E40 richting Brussel afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met de nodige hinder, want het Vlaams Verkeerscentrum spreekt van een verhoogde druk op de Ring rond Brussel.

Vrijheidskonvooien in Brussel: “Verhoogde druk op de Ring”

Gisteravond kwamen de eerste auto’s en vrachtwagens van het vrijheidskonvooi aan op parking C. Vandaag komen er daar vermoedelijk enkele honderden wagens bij. De politie werpt filterblokkades op langs grote invalswegen rondom Brussel om auto’s systematisch te controleren. “Door het extra politietoezicht is er mogelijkse verkeersdrukte met hinder op alle grote knooppunten aan de Ring rond Brussel”, meldt de federale politie.

De E40 vanuit Leuven richting Brussel is ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe afgesloten voor het verkeer. De politie vreest dat vanuit die richting heel wat protesterende bestuurders de hoofdstad willen bereiken. Ook de Leopold II-tunnel is dicht voor het verkeer. Volgens de politie zijn op de parkings rond de hoofdstad in totaal al zo’n 600 wagens gespot die deel uitmaken van het vrijheidskonvooi.