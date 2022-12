Vrijwilligers houden traditie van kerststal in Grimbergse basiliek levendig

In de Sint-Servaasbasiliek van de abdij van Grimbergen kan je vanaf vandaag opnieuw gaan kijken naar een prachtige kerststal die er ieder jaar wordt gebouwd. Het bouwen van de kerststal is een traditie die teruggaat tot in 1936 en het is bijna altijd een kopie van een nog bestaand historisch pand uit de gemeente. Een groep vrijwilligers is maandenlang in de weer om het huis of monument minutieus uit te werken op schaal.