Vrouw doorverwezen naar rechtbank op verdenking van vergiftiging van schoonmoeder uit Affligem

De 48-jarige Jurgen Moens en zijn echtgenote Evy De Swaef uit het Oost-Vlaamse Berlare werden in de herfst van 2021 opgepakt, nadat Moens’ moeder twee keer onwel was geworden na een bezoek van het koppel in haar woning in Affligem. De tweede keer kreeg het slachtoffer een hartaanval, maar ze overleefde de malaise. In haar bloed troffen artsen medicatie aan die het hart vertraagden, waarop de politie werd verwittigd.Volgens het parket zou het gaan om de medicatie van Evy De Swaef, die zelf hartproblemen heeft en zou ze de pillen in een maaltijd hebben vermengd.

De vrouw en haar echtgenoot hebben dat altijd ontkend. "Het feit dat we van zulke feiten beschuldigd worden door onze eigen (schoon)moeder, kan er bij ons niet in. De opsluiting in de gevangenis heeft een zware indruk nagelaten op ons en op onze kinderen. We staan recht in onze schoenen en zullen verdere stappen nemen eens we volledig zijn vrijgepleit”, klonk het toen.Het parket van Halle-Vilvoorde gelooft niet in de onschuld van de 34-jarige vrouw en vorderde tijdens de daadkamerzitting haar doorverwijzing. Die ging daarop in, waar de vrouw zich nu voor de correctionele rechtbank zal moeten verantwoorden. Haar echtgenoot Jurgen Moens werd - ook op vraag van het parket - buiten vervolging gesteld.