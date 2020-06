VUB-studie: “Broeklin-project kan 3.200 jobs opleveren”

De voorbije maanden voerde een team onder leiding van professor Elvira Haezendonck een onderzoek naar de impact van Broeklin op de werkgelegenheid in de Noordrand. Daaruit blijkt dat Broeklin op termijn meer dan 3.200 jobs kan opleveren. Indirect zouden daar in de nabije omgeving nog enkele honderden jobs kunnen bijkomen.

“In een economisch zeer onstabiele tijd zijn de resultaten zeer hoopgevend voor de sociaaleconomische heropleving van het te ontwikkelen gebied en zijn omgeving”, licht professor Elvira Haezendonck toe. “Zeker in de luchthavenregio is de impact van de coronacrisis bijzonder groot, recent nog vielen 1.500 ontslagen bij Swissport. Ons onderzoek naar de sociaaleconomische impact van Broeklin in Machelen toont aan dat het project 3242 nieuwe jobs zal creëren. Dat is ruim het dubbele van het aantal getroffen werknemers bij Swissport.”

Volgens het onderzoek is Broeklin ook goed voor de stad Vilvoorde en Machelen. Ze kampen met een werkloosheidsgraad van 10%. Werkzoekende jongeren met een migratie-achtergrond zijn daarbij een moeilijk te bereiken doelgroep. Een opleidingscentrum op de site zelf kan de sleutel zijn tot een succesvolle match. Broeklin gaat daarom samenwerken met A Seat At The Table.

We richten de ASATT Academy op, waarbij we in het project Broeklin jongeren opleiden, helpen solliciteren en ondernemen, en hen op de site zelf in contact brengen met de aanwezige bedrijfsleiders”, zegt oprichter Youssef Kobo. “Zo helpen we hen bijvoorbeeld aan een stageplaats die past bij hun profiel. De komende jaren doen we dat al online, zodat we nog voor de opening van Broeklin al duizenden jongeren hebben klaargestoomd voor een job.”