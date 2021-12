Vuurwerk afsteken verboden of alleen mits vergunning

Ook al geldt er geen globaal verbod, het is in onze regio bijna nergens mogelijk om vuurwerk af te steken. Ofwel leggen gemeentebesturen zelf een verbod op, ofwel moest je een vergunning aanvragen. Een steekproef van onze redactie leert dat de meeste gemeenten daarvoor geen enkele aanvraag kregen.

Om samenscholingen te vermijden en de zorgsector niet extra te belasten met gewonden van vuurwerkincidenten, gold er vorig jaar een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballonnen. Dit jaar kondigde provinciegouverneur Jan Spooren geen algemeen verbod af en kunnen steden en gemeenten zelf beslissen wat kan of mag.

In geen enkele gemeente kan je zomaar een vuurpijl afsteken. In meer dan de helft van alle gemeenten in Halle-Vilvoorde is vuurwerk verboden. In de andere gemeenten moest je een vergunning aanvragen en werden er voorwaarden zoals geluidsarm vuuwerk opgelegd. De meeste gemeenten geven aan geen enkele vraag gekregen te hebben.