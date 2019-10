Wachttijden op Brussels Airport door actie bewakingsagenten

Volgens de vakbonden zijn de koopkracht, de kwaliteit van de arbeid en de vergoeding van de flexibiliteit de grootste struikelblokken in de nieuwe cao. Doordat honderden bewakingsagenten protesteren, is er een tekort aan agenten op Brussels Airport. "De wachttijden om handbage te controleren, loopt op tot zo'n uur. We roepen reizigers op om tijdig naar de luchthaven te komen", meldt de luchthaven.

De luchthaven verwacht dat tegen 10 uur de grootste hinder voorbij zal zijn omdat tegen dan de meeste vluchten vertrokken zijn. Als het sociaal overleg niet positief evolueert, dreigen er nieuwe acties. Die zouden op de luchthaven hinder kunnen veroorzaken in de herfstvakantie, doorgaans een drukke periode voor Brussels Airport.

22 October we expect longer waiting times at security screening due to a National industrial action of the Security Sector. Advice to our passengers: leave for the airport well ahead of your departure time.

