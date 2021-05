Wambekenaar Frank Alwin brengt hit uit 1976 opnieuw uit

Zegt de naam Frank Alwin je nog iets? De zanger uit Wambeek, in Ternat, won in 1976 de Radio 2 Zomerhit met het nummer 'In Gedachten'. Zijn carrière leek gelanceerd, maar net dan gaat zijn platenmaatschappij failliet. Einde verhaal voor Frank Alwin. Maar Frank, die nu 71 is, knokt terug en brengt 'In Gedachten' opnieuw uit. En de oorwurm heeft potentieel om opnieuw de hitlijsten te bestormen.

In de zomer van 1976 won Wambekenaar Frank Alwin de Radio 2 Zomerhit. Frank was ervan overtuigd dat z’n muzikale carrière vertrokken was. Maar anderhalve week later kreeg Frank een brief van zijn platenmaatschappij BASF. Het label stopte ermee. De 5.000 platen die van 'In Gedachten' gedrukt waren, waren in een mum van tijd uitkocht. Alwin wilde de mastertape kopen om extra platen te drukken, maar de mastertape is duur. En dus stierf carrière van Frank een stille dood.

Frank deed na zijn zangcarrière nog presentatiewerk, ook voor de radio en werkte in enkele bedrijven als commercieel directeur. Tijdens een Belpop-project in Asse ontmoette de zanger muziekuitgever Hans Custers. “Ik was echt onder de indruk van z’n verhaal. Zo dramatisch dat je carrière zo moet stoppen. Ik vond dat we iets moesten doen”, zegt Custers. Bert Candries nam het nummer onder handen en deze week belandt het bij radiostations en tv-zenders. “Ik hoop natuurlijk dat het een succes wordt”, zegt Frank Alwin. “Dat zou echt fantastisch zijn.”