Wambekenaar Jos Donvil gaat bpost leiden

Jos Donvil is een bekende naam in de bedrijfswereld. Hij stond eerder al aan het hoofd van telecombedrijven VOO en Base, maar was ook CEO van voetbalclub RSC Anderlecht. In eigen gemeente is hij voorzitter van eersteprovincialer Wambeek-Ternat. Sinds mei van dit jaar is Jos Donvil CEO van de Grimbergse onderneming Trooper, een platform dat verenigingen steunt in de vorm van kleine commissies op online aankopen.

Voor bpost is Donvil geen onbekende. Hij zetelt al meer dan vijf jaar in de Raad van Bestuur van bpostgroup en kent de onderneming zeer goed. “Jos heeft als opdracht om de duurzame toekomst van bpost en al zijn medewerkers in België te verzekeren, door met de juiste strategie bpost te verankeren als dé partner van consumenten, bedrijven en publieke instellingen”, zegt Dirk Tirez, CEO van bpostgroup.