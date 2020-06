Wandelaars vinden opgehangen vos op Kesterheide

Het dier hing aan een ijzeren strop dat daar een stok aan vastgemaakt. "De vos zat vast in een strop en lijkt speciaal aan de IJzeren Man gelegd te zijn om te choqueren. De voorbije jaren hebben we af en toe last gehad van vandalisme in ons natuurgebied, maar nooit zoiets agressief", zegt Alwin Loeckx van Natuurpunt Pajottenland, dat het natuurgebied beheert.

De politie kwam ter plaatse en onderzoekt de zaak. Ook het dier wordt onderzocht. De Kesterheide is een erkend natuurreservaat dat Europees beschermd is. "Heel jammer dat niet iedereen dit gebied naar waarde kan schatten, is het nu zo moeilijk om samen te leven met de natuur?", vraagt Loeckx zich af.

Foto: Natuurpunt Pajottenland