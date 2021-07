Wandelzesdaagse promoot Pajottenland en Vlaamse Ardennen als dé wandelregio in Vlaanderen

Het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen slaan de handen in elkaar om zichzelf te promoten als dé wandelregio bij uitstek in Vlaanderen. Beide regio’s hebben een wandelzesdaagse van 153 kilometer uitgestippeld tussen Brussel en Gent. Die tocht brengt je niet alleen langs glooiende landschappen, maar zowat alles wat de regio’s te bieden hebben op toeristisch en culinair vlak.

Het wandelwalhalla van Vlaanderen. Zo willen het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen zich profileren. Samen beschikken ze over een wandelnetwerk van 1.470 kilometer, met voorsprong het grootste in Vlaanderen. Hun troeven zetten de regio’s nu extra in de verf met een wandelzesdaagse. “Door corona zullen veel mensen ook deze zomer nog in eigen land op vakantie gaan. De wandelzesdaagse toont dat ze dat in beide regio’s kunnen doen”, zegt Katrien Meersseman van Pajottenland+. “Het belevingsaspect vonden we zeer belangrijk. De Breugellandschappen, de boerenpaarden en de lambiekbieren, dat vind je allemaal terug langs deze wandeltocht, die bestaat uit zes wandelingen van elk zo’n 20 kilometer.”

De tocht begint aan het Erasmusstation in Anderlecht en brengt je via het Kasteel van Gaasbeek onder meer voorbij de Herteboommolen in Roosdaal. Onderweg maak je kennis met alles wat de regio’s te bieden hebben. “De vele bossen natuurgebieden, maar ook het typisch lappendeken van de landbouw en de streekproducten zoals de bieren en de mattentaart”, zegt Wim Haesebeyt van Toerisme Vlaamse Ardennen. “Door samen te werken met het Pajottenland hebben we nog meer mogelijkheden en kunnen we de troeven die we gemeenschappelijk hebben nog meer in de verf te zetten.”

De zesdaagse wandeltocht kan je op eigen tempo het hele jaar door afleggen. Je kan ze ook virtueel ontdekken via deze website.