Warmtenet voor Zennevallei?

Kelvin Solutions onderzoekt drie mogelijke pistes: de bedrijvenzones in Lot, het centrum van Halle en de bedrijvenzone Drie Fonteinen in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. De energiekansenkaarten - die de provincie Vlaams-Brabant in 2016 liet opstellen - tonen aan dat de Zennevallei potentieel heeft voor een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen en brengt water tot in woningen en bedrijven. Dat water wordt verwarmd op een duurzame manier, bijvoorbeeld uit biomassa, biogas, aardwarmte van diep in de grond of zonne-energie. Het zou het eerste warmtenet in de provincie zijn.