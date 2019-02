Warmterecord gebroken: “Serres afkoelen in plaats van stoken”

In Ukkel is vandaag het kwik tot 20 graden gestegen. De warmste februaridag ooit gemeten. Dat is aangenaam, maar de hoge temperatuur heeft ook een impact op de natuur.

BRUZZ trok naar de serres van Sterrebeek, waar de stad Brussel de bloemen kweekt die onze hoofdstad opfleuren. Daar moeten de medewerkers inspelen op de uitzonderlijke weersomstandigheden.

“Normaal zouden we nu aan het stoken moeten zijn om de serres te verwarmen, maar dezer dagen draaien onze ventilatoren en staat de verwarming af. Dat hebben we nog nooit meegemaakt,” zegt verantwoordelijke van de serres Tim Van Wynsberghe.

In de serres kweken ze jaarlijks 250.000 planten, normaal bij 16 graden. Maar de temperatuur in de serres steeg de voorbije dagen tot tegen de 30 graden. Daarom krijgen de planten regelmatig water, al is dat een delicaat evenwicht.



“Als het weer zo blijft, moeten we inderdaad meer water sproeien. Maar we geven net niet te veel water om wortelrot te vermijden. Te weinig water betekent dan weer dat ze uitdrogen. Dagelijks moeten we goed kijken hoe de plantjes reageren op het uitzonderlijk warme weer,” besluit Van Wynsberghe.