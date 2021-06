Water spaart ook Herisemmolen in Alsemberg niet: “Dit is niet meer normaal”

Philippe Winderickx van de Herisemmolen in Alsemberg zit opnieuw met de handen in het haar. Voor de tweede keer deze maand staan de oude papiermolen en de voormalige kartonfabriek volledig blank. De brandweer bellen heeft geen zin, pompen haalt niets uit. “Het is wel al vaker eventjes overstroomd. Het is niet zo erg wanneer dat even gebeurt. Maar is het eigenlijk al acht of negen uur aan een stuk. Dat is nog nooit gebeurd, dus ik weet niet wat ons nog te wachten staat”, zegt Winderickx.

Het water komt van hogerop uit Sint-Genesius-Rode richting Alsemberg gestroomd. Het wachtbekken in de buurt helpt niet veel. Gisteravond stond het water tot wel een meter hoog. “We vragen ons af wat er fout loopt. Momenteel hebben we nog geen informatie, maar we veronderstellen dat we met de overheid gaan samenzitten om te zien hoe dat komt. Dat is nu de tweede overstroming in één maand tijd. Dat is niet normaal denk ik”, besluit Winderickx.