Water zwembad Wauterbos wordt opnieuw warmer

In november daalde de temperatuur van het Wauterbos naar 26 graden Celsius. Daarop kwam heel wat kritiek van de oppositie en zwemmers. “Mensen haken af. Bij lessen is soms maar een derde van de deelnemers aanwezig. Zelfs voor competitiezwemmers is de nieuwe watertemperatuur pittig, laat staan voor recreatieve zwemmers en kinderen”, zei zwemcoach Yves Lejeune over de maatregel. Ook de oppositie had stevige kritiek. Volgens hen had de gemeente beter geïnvesteerd in het energiezuinig maken van de gebouwen om de kosten te drukken.

Na een evaluatie wordt enkele energiebesparende maatregelen teruggedraaid. “Daarbij werd rekening gehouden met de evolutie van het energieverbruik, de bezoekersaantallen en feedback van de klanten”, klinkt het bij de gemeente. “De gemeente heeft daarom beslist om de temperatuur van het water opnieuw te laten stijgen tot 28 graden. De doorloopdouche werkt ook opnieuw zodat mensen zich kunnen afspoelen na het zwemmen.”

Je mag wel geen zeep of shampoo gebruiken in de doorloopdouche. “De koude douche blijft ook behouden. In januari evalueren we de energiebesparende maatregelen opnieuw”, aldus de gemeente Sint-Genesius-Rode.