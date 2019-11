Waterbeheersingswerk in Herne van start

In Herne-centrum gaan de werkzaamheden van start om overstromingen van de rivier de Mark tegen te gaan. Er komen dijken achter de woningen en de loop van de rivier wordt lichtjes gewijzigd. Over een jaar moet alles klaar zijn.

In het recente verleden zorgde de Mark enkele keren voor wateroverlast in het idyllische Herne. De rivier loopt dwars door het centrum en de woningen aan de Stationsstraat en de Scherpstraat liepen al meermaals onder water. Vooral in 2002 en 2010 was de rampspoed aanzienlijk.

De nieuwe waterbeheersingswerken, een totaalplan van de Vlaamse Milieumaatschappij, moeten heruitgaves van dat scenario voorkomen. Achter de meest kwetsbare woningen wordt een dijk aangelegd en over een afstand van enkele meters krijgt de Mark een andere bedding. Zo komt er plaats vrij om bufferzones aan te leggen en te werken met een systeem van waterkeringen.