Watergroep spoort lekken op met werknemers van 3WPlus: "Grote maatschappelijke rol te vervullen"

In Halle loopt er een proefproject van de Watergroep en maatwerkbedrijf 3WPlus. Werknemers van 3WPlus controleren er de waterleidingen door middel van geluidsgolven en sturen vervolgens die informatie door naar het netwerk van de Watergroep. Vervolgens stuurt die maatschappij een hersteller langs indien nodig. Dat is efficiënt, maar ook een sociale maatregel, klinkt het.

Aan de brandkranen zijn loggers bevestigd. Die apparaten sturen geluidsgolven door de waterleidingen en pikken het signaal vervolgens weer op om zo afwijkingen en lekken te detecteren. De gegevens worden vervolgens digitaal bezorgd aan de Watergroep zodat ze geanalyseerd kunnen worden.

De samenwerking tussen De Watergroep en 3WPlus is een proefproject. “De Watergroep is de grootste drinkwatermaatschappij van Vlaanderen,” weet woordvoerster Tine Vandermeersch. “We hebben dus ook een belangrijke sociale rol. Die nemen we op door samen te werken met maatwerkbedrijven. Mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt kunnen op die manier nuttig werk verrichten en onze specialisten bij De Watergroep hebben de handen vrij om lekken sneller te detecteren en te dichten.”

Door lekken gaat er dagelijks 167 miljoen liter water verloren in ons land. De lekdetectie die nu in Halle wordt uitgevoerd is dan ook maar een aspect van een meerjarig actieplan. “We maken ook gebruik van drones met warmtecamera’s, van bodemmicrofoons, van satellieten met artificiële intelligentie en we vervangen ook meer proactief leidingen. Daar investeren we hard in”, aldus Vandermeersch.