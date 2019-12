Waterpijpbars samen voor de rechter

In een tijdsspanne van 2,5 jaar stelden de lokale politie en inspectiediensten van de overheid tal van inbreuken vast in waterpijpbars in onze regio. Het ging onder meer om de QG Lounge in Sint-Stevens-Woluwe, bar Eden in Diegem, de Sky Blue Lounge in Kraainem en The Royal Lounge in Vilvoorde. De inbreuken hadden te maken met het niet naleven van het reclameverbod en gezondheidswaarschuwingen voor tabaksproducten en de voorschriften met betrekking tot rookkamers. De zaakvoerders van de betrokken bars riskeren gevangenisstraffen en fikse boetes. Bars die vandaag nog steeds open zijn, hangt ook een tijdelijke sluiting boven het hoofd.