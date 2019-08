Weekend vol verwondering in Plantentuin Meise

Overnachten in de Plantentuin in Meise in een kartonnen tent. Het is en blijft een uniek gebeuren, dat nu al voor de vierde keer te beleven viel tijdens het voorbije Wonderweekend.

Het Wonderweekend in de Plantentuin van Meise is eigenlijk een familiefestival."Wij zijn met drie vaders, die zelf ook graag naar festivals gaan. En waren nog niet echt een festival tegengekomen waar je als gezin de dingen samendoet, waar zowel ouders als kinderen dingen kunnen doen die ze allemaal leuk vinden. En dus zijn er maar zelf mee begonnen”, legt mede-organisator Maarten De Cuyper uit. "Wonderweekend is een festival waar je van de ene verwondering in de andere tuimelt. Je kan je uitleven in een hooizolder, kijken naar trapezekunstenaars, rijden op gekke fietsen, eindeloos constructies bouwen met Kapla, dieren knuffelen, wandelen op een blotevoetenpad, eten in een restaurant zonder bestek, noem maar op.”

