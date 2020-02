Wegen en Verkeer waarschuwt voor sneeuw op de weg

De weersvoorspellingen voor de komende uren en nacht zijn volgens het Agentschap onstabiel. "Het strooibeleid is om zoveel als mogelijk preventief te strooien maar bij winterse neerslag is dit niet evident gezien het preventief gestrooid strooizout kan wegspoelen", zegt Veva Daniels van Agentschap Wegen en Verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer volgt de toestand op de wegen nauwgezet op en zal maatregelen nemen waar nodig. "Maar bij sneeuwval, die vooral in het oosten van Vlaanderen wordt verwacht, is het niet evident om de rijbaan snel weer sneeuwvrij te houden", vervolgt Daniels. "We vragen de weggebruikers dan ook om voorzichtig te zijn en zeker het rijgedrag aan te passen wanneer ze in een sneeuw- of hagelbui terecht komen. Voldoende afstand houden en een aangepaste snelheid zijn de belangrijkste adviezen."

Deze winter werd 9.540 ton strooizout gebruikt ter bestrijding van de gladheid op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Tijdens een gemiddelde winter gebruikt AWV ongeveer 42.000 ton strooizout.