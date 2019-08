Wegmarkering veroorzaakt verwarring in nieuwe fietsstraat

In Halle veroorzaakt de wegmarkering in de Basiliekstraat tussen de Bospoortbrug en de Arkenvest verwarring. Dat deel van de Basiliekstraat is sinds begin dit weekend opengesteld als fietsstraat. Door de witte doorlopende lijn zijn verschillende in- en uitritten niet toegankelijk.

Sinds vrijdagavond is de Basiliekstraat tussen de Bospoortbrug en het kruispunt met de Arkenvest opnieuw toegankelijk voor alle verkeer. De straat werd ingericht als fietsstraat, waardoor autobestuurders fieters niet mogen voorsteken. De werkzaamheden werden één week vroeger dan gepland afgerond.

Meteen dook er een probleem op. In het midden van de nieuwe fietsstraat loopt een witte doorlopende lijn. Die lijn moet de autogebruikers scheiden van fietsers die in de richting van de Bospoortbrug rijden. Met de huidige wegmarkering moeten bestuurders een overtreding begaan om bepaalde parkings op te rijden. “Er is inderdaad iets fout gelopen”, bevestigt de stad. “Op sommige plaatsen had er een stippellijn moeten zijn om in- en uitritten toegankelijk te houden. Bovendien is het rijvak te smal aan de Arkenvest. De stad zal de wegmarkering zo snel mogelijk aanpassen.”

Oppositiepartij N-VA kaart ook aan dat fietsers niet in één vlotte beweging de Parklaan kunnen inrijden vanuit de nieuwe fietsstraat. “Er is geen versmelting van beide fietsstraten en de boordsteen creëert een gevaarlijke situatie”, aldus N-VA-gemeenteraadslid Wim Demuylder.

Foto: Facebookpagina stad Halle