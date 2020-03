Weinig leerlingen in scholen van Halle-Vilvoorde

In het basisonderwijs is vandaag volgens cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ongeveer 10% van de leerlingen aanwezig, in het secundair onderwijs is dat minder dan 5%. “De leerkrachten zijn wel in groten getale aanwezig. Ik wil alle leerkrachten bedanken voor de grote verantwoordelijkheidszin die ze vandaag tonen”, zegt Ben Weyts (N-VA).

Ook uit de steekproef van de redactie blijkt dat er in onze regio weinig leerlingen op school moeten worden opgevangen. In Vilvoorde daagde minder dan 0,5 procent van de leerlingen op in de middelbare scholen. In het KOBOS STK in Kapelle-op-den-Bos is er maar 1 van de 1310 leerlingen aanwezig. In het Heilig Hart & College is 3,5 procent van het totale aantal leerlingen naar school gekomen. In het ZAVO in Zaventem klopte vanochtend geen enkele leerling aan.

In de lagere scholen is er iets meer opvang nodig, maar ook daar blijft het beperkt. In de Vrije Clemensschool in Hoeilaart zijn er 29 van de 700 leerlingen, in de dorpsschool van Kester 19 van de 200. In GBS ’t Villegastje in Strombeek-Bever zijn er 14 van de 380 kinderen. In de Vilvoordse basisscholen ligt het percentage aanwezigen tussen 2,8 en 4,8 procent.

Onze reporter trok vanochtend naar basisschool De Fonkel in Diegem. Het verslag zie je vanavond in ons nieuws.