Welke coronahelden krijgen een kerstboom van RINGtv?

De voorbije weken vroegen we de RINGtv-kijkers en -fans naar hun coronahelden, want we mochten drie kerstbomen uitdelen. Net op tijd, want morgen begint de kerstvakantie en dus ook echt de eindejaarsperiode.

Kleurrijke kerstboomballen en glinsterende lichtjes. Het kan een lichtpuntje zijn om even weg te dromen bij het zien van een kerstboom. Daarin plaatste RINGtv de jaarlijkse kerstboomwedstrijd deze keer in het teken van coronahelden. Voor veel mensen is 2020 geen makkelijk jaar, maar voor sommigen is het extra moeilijk. Omdat ze extra hard moeten werken in moeilijke omstandigheden, omdat ze erg wendbaar moeten zijn in hun job of omdat ze hard hun best doen, maar daar niet altijd voor gewaardeerd worden.

Gelukkig lieten heel wat RINGtv-kijkers van zich horen en nomineerden zij hun coronahelden. In deze reportage ontdek je wie dit jaar blij mochten maken met een prachtige kerstboom.