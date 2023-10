Werelddag van Verzet tegen Armoede: Zaventemse werkzoekenden delen ervaringen in podcast én op straat

Het is vandaag de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. In Zaventem wordt de problematiek onder de aandacht gebracht door een podcast. Daarin vertellen Zaventemse werkzoekenden over de drempels die ze ondervinden in de zoektocht naar werk om zo hogerop de sociale ladder te kunnen klimmen.

In de tien getuigenissen komen 17 drempels aan bod, een knipoog naar de datum van de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. “Tijdens de actie kunnen passanten en lokale politici luisteren naar de podcast. De verhalen van de werkzoekenden helpen bij de bewustmaking van de hindernissen en moeilijkheden in de zoektocht naar werk”, klinkt het.

Daarnaast wordt er ook soep verkocht. De opbrengsten gaan naar armoedeorganisatie Welzijnszorg. In België leven in 2023 meer dan twee miljoen mensen in armoede of sociale uitsluiting. Een cijfer dat onaanvaardbaar is voor een welvarend als België vinden armoedeorganisaties.