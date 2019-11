Werken aan Brusselse spoorwegen klaar

De nieuwe wissels en seininrichting van Brussel-Zuid zijn sneller klaar dan verwacht. Alles samen zijn op en rond het zuidstation 170 wissels vernieuwd, 65 seinen en enkele honderden kilometers kabel. Sommige waren al 50 jaar oud. "De vervanging was nodig om een veilig en betrouwbaar treinverkeer te kunnen garanderen. Het nieuwe systeem is ook belangrijk om in de toekomst het Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) te kunnen installeren", zegt Thomas Baeken van Infrabel.

Op dat systeem is het wel wachten tot en met 2025. ETCS houdt de maximumsnelheid en de maximale afstand in de gaten. "Het is een soort van cruise controle die voortdurend de snelheid van de treinen controleert. Eens het systeem uitgerold is, zal het Belgische spoornet tot de drie veiligste in Europa behoren", besluit Baeken.